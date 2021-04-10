Статистика по COVID-19 в Кировской области: в реанимации находятся 104 пациента

На стационарном лечении находятся 1466 кировчан Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 10 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 79 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 168 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1466 жителей области, у 1248 из них диагностировали коронавирус, у 1162 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 211 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 104 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число смертельных случаев от коронавируса за минувшие сутки в Кировской области не выявлено. Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2304 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2607 исследований на COVID-19.