Житель Фаленок, убивший сожительницу, отправится в колонию на 10 лет

Житель фаленок, убивший свою сожительницу, сядет в тюрьму на 10 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи Зуевского межрайонного отделения СК доказали вину 47-летнего жителя Фаленок, убившего свою сожительницу. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что 14 ноября 2020 года около 10 часов в одной из квартир в поселке Фаленки, виновный вместе со своей сожительницей распивали спиртные напитки. В ходе беседы между ними возникла ссора. Мужчина взял нож и ударил им 51-летню собеседницу. В результате женщина скончалась.

Преступника вскоре задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следователи собрали достаточное количество доказательств. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.