Погода в Кировской области на 10 и 11 апреля: солнечно и небольшой ветер

Погода в эти выходные будет теплой и порадует кировчан солнышком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на наступившие выходные с помощью сервиса rp5.ru.

В субботу, 10 апреля, температура воздуха в течение дня поднимется до +13 градусов. Осадков не ожидается. До самого вечера будет светить солнышко. К вечеру станет чуть холоднее. Скорость ветра не существенная – 2-3 см/с. Атмосферное давление близкое к оптимальному – 758 мм ртутного столба.

В воскресенье, 11 апреля, существенных отличий ждать не стоит. Столбик термометра после обеда поднимется до +15 градусов. Весь день будет светить солнце. Максимальная скорость ветра составит 4 м/c. Метеозависимые люди могут чувствовать себя спокойно. Атмосферное давление 757-758 мм ртутного столба.