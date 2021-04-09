В микрорайоне Урванцево до середины ноября построят ливневку

Работы по строительству обещают завершить до 15 ноября. Фото: admkirov.ru

В 2021 году в микрорайоне Урванцево построят ливневую канализацию. Конкурс по выбору подрядчика уже завершен. Им стала компания «Вятские автомобильные дороги». По сообщению пресс-службы горадминистрации, цена контракта - 126,8 миллионов рублей.

Сети канализации пройдут через улицу Слобода Шики и позволит обеспечить прием воды с площади в 538 тысяч квадратных метров. Отводиться стоки будут в реку Люльченка. Кроме того, по контракту подрядчик построит очистные сооружения в районе улицы Ульяновской, так что грязная вода в водоем не попадет.

Все работы обещают завершить до 15 ноября. Кировчанам заранее принесли извинения за неудобства, которые будут доставлены жителям при строительстве, добавив, что это поможет избежать подтопления микрорайона в дальнейшем.