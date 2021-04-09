Жителю Омутнинска, который грабил пожилых женщин, грозит до 8 лет тюрьмы

Житель Омутнинска, который грабил и душил пенсионерок, может сесть в тюрьму на 8 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники МВД города Омутнинска завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который подозревался в разбойном нападении на пенсионерок. Об этом сообщили в ведомстве.

Следователи доказали, что 54-летний обвиняемый 22 февраля 2021 года в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к 82-летней знакомой пенсионерке. Дождавшись, когда пожилая женщина повернется спиной, преступник стал душить ее, затем повалил потерпевшую на пол и придавил ее коленями. Он требовал от женщины денег. Испугавшись за свою жизнь, она указала место, где хранила пенсию. Мужчина забрал 21 тысячу рублей. Преступника вскоре задержали.

Добавим, что полицейские доказали причастность обвиняемого к другому, схожему преступлению, совершенному 21 февраля. В тот день он вымогал деньги у 79-летней пенсионерки. Забрав 500 рублей наличными, преступник скрылся.

В настоящее время дело передано в суд для вынесения приговора. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.