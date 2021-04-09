В Кировскую область поступило еще 13800 доз вакцины «Спутник V»

В Кировскую область пришло еще 13800 доз вакцины от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 9 апреля, в Кировскую область пришла очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат в количестве 13800 доз в ближайшее время распределят по прививочным пунктам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам министра здравоохранения области, Андрея Черняева, первым компонентом привиты 80 814 кировчан. Из них 47 861 - люди старше 60 лет. Полный цикл вакцинации прошли 46 080 человек. В начале следующей недели планируется поставка еще 18 000 доз препарата «Спутник V».

Отметим, что всего в регионе сформировано 112 прививочных пунктов, в том числе 39 мобильных. Они действуют во всех районах области.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг и по телефону 122.