На жительницу Кильмезского района, решившую обмануть власти на 370 тысяч рублей возбудили уголовное дело

Жительница Кльмезского района, получившая социальную помощь в 370000 рублей на улучшения жилищных условий, потратила деньги не по назначению. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следователи Малмыжского следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении жительницы Кильмезкого района. Женщина получила от местных властей социальную выплату на улучшение жилищных условий, но распорядилась деньгами не по назначению. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники СК установили, что в мае 2019 года подозреваемая обратилась в районную администрацию с просьбой предоставить ей социальную выплату на приобретение дома. После получения жилищного сертификата на сумму 370 тысяч рублей, женщина потратила на покупку недвижимости лишь 70 тысяч. Остальными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению. Расследование продолжается.