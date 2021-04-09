Кировские врачи спасли пострадавшую при нападении быка женщину

Кировские врачи спасли пострадавшую от агрессивного быка женщину. Фото: medkirov.ru

Кировские врачи спасли женщину, которую забодал бык. Женщина получила серьезные травмы. Ей потребовалась операция. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Неприятный инцидент произошел в конце марта на одной из ферм Котельничского района. Агрессивное животное напало на сотрудницу сельхозпредприятия. Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу. У нее диагностировали множественные переломы ребер, две рваные раны и ушиб легкого, а также тяжелую травму грудной клетки.

Через два дня, когда состояние женщины удалось стабилизировать, пострадавшую доставили в кировский Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Уже в день поступления, пациентке сделали первую операции. В последующем пришлось делать еще две.

В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, она уже готовится к выписке.