Сергей Ломовцев назначен заместителем прокурора Кировской области

Сергей Анатольевич родился в городе Тамбове в 1975 году. Фото: epp.genproc.gov.ru

Приказом Генерального прокурора РФ на должность заместителя прокурора Кировской области назначен Сергей Ломовцев, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- В пятницу, 9 апреля, прокурор Кировской области Андрей Оборок представил Сергея Анатольевича коллективу ведомства, - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Известно, что Сергей Ломовцев родился в Тамбове в 1975 году. Окончил Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». На службу заступил в 1996 году. До назначения в Кировскую область работал в должности Рассказовского межрайонного прокурора Тамбовской области.

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