В Кирове прокуратура заставила коммерческую компанию рассчитаться с бывшим сотрудником

Кировская прокуратура обязала руководство коммерческой компании рассчитаться со своим бывшим сотрудником. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Прокуратуру Первомайского района города Кирова обратился бывший сотрудник коммерческой организации ООО «НСТ». По словам мужчины, после увольнения работодатель не выплатил ему расчет. Об этом сообщили в ведомстве.

В результате проверки выяснилось, что заместитель директора коммерческой компании устроил заявителя неофициально. Ему платили «серую» зарплату в «конверте».

В связи с этим прокурор возбудил в отношении работодателя дело об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ ( уклонение от оформления трудового договора). Должностному лицу выписан штраф в размере 10 тысяч рублей. Перед работником полностью погашена задолженность по зарплате.