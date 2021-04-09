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Общество9 апреля 2021 13:00

В Кирове прокуратура заставила коммерческую компанию рассчитаться с бывшим сотрудником

Руководителю организации выписали 10 тысяч рублей штрафа
Алексей РомановАлексей Романов
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Кировская прокуратура обязала руководство коммерческой компании рассчитаться со своим бывшим сотрудником.

Кировская прокуратура обязала руководство коммерческой компании рассчитаться со своим бывшим сотрудником.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Прокуратуру Первомайского района города Кирова обратился бывший сотрудник коммерческой организации ООО «НСТ». По словам мужчины, после увольнения работодатель не выплатил ему расчет. Об этом сообщили в ведомстве.

В результате проверки выяснилось, что заместитель директора коммерческой компании устроил заявителя неофициально. Ему платили «серую» зарплату в «конверте».

В связи с этим прокурор возбудил в отношении работодателя дело об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ ( уклонение от оформления трудового договора). Должностному лицу выписан штраф в размере 10 тысяч рублей. Перед работником полностью погашена задолженность по зарплате.