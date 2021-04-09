За три месяца областная казна пополнилась на 8,7 млрд рублей

Неналоговые поступления составили 364,4 млн рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Министерство финансов Кировской области опубликовало статистку за первый квартал 2021 года о поступивших в региональный бюджет налоговых и неналоговых платежах. За этот период областная казна получила 8,7 млрд рублей или 24,2% к годовому прогнозу.
Налоговые поступления составили 8,3 млрд рублей. Из них:
- 3,9 млрд рублей - налог на доходы физических лиц;
- 2,3 млрд рублей - налог на прибыль;
- 1,7 млрд рублей - доходы от уплаты акцизов;
- 487,3 млн рублей - налог на имущество организаций;
- 456,4 млн рублей - УСН;
- 119,3 млн рублей - транспортный налог.
Неналоговые поступления составили 364,4 млн рублей. Из них большая часть - платежи за использование леса.