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Общество9 апреля 2021 12:30

За три месяца областная казна пополнилась на 8,7 млрд рублей

Налоговые поступления составили 8,3 млрд рублей
Андрей Сергеев
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Неналоговые поступления составили 364,4 млн рублей.

Неналоговые поступления составили 364,4 млн рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Министерство финансов Кировской области опубликовало статистку за первый квартал 2021 года о поступивших в региональный бюджет налоговых и неналоговых платежах. За этот период областная казна получила 8,7 млрд рублей или 24,2% к годовому прогнозу.

Налоговые поступления составили 8,3 млрд рублей. Из них:

- 3,9 млрд рублей - налог на доходы физических лиц;

- 2,3 млрд рублей - налог на прибыль;

- 1,7 млрд рублей - доходы от уплаты акцизов;

- 487,3 млн рублей - налог на имущество организаций;

- 456,4 млн рублей - УСН;

- 119,3 млн рублей - транспортный налог.

Неналоговые поступления составили 364,4 млн рублей. Из них большая часть - платежи за использование леса.