В майские праздники из Кирова пустят дополнительные поезда до Москвы и Нижнего Новгорода

Пассажирский поезд № 251/252 сообщением Киров - Москва будет отправляться из областного центра 30 апреля в 1.25. Фото: kirov.dzvr.ru

В майские праздники число кировчан, отправляющихся в путешествие по стране резко возрастает. В связи с этим ОАО «РЖД» назначило дополнительный поезда, которые свяжут Киров с Москвой и Нижним Новгородом, сообщили в пресс-службе компании.

- Пассажирский поезд № 251/252 сообщением Киров - Москва будет отправляться из областного центра 30 апреля в 1.25 и прибывать в столицу России в 14.13. Из Москвы дополнительный состав отправится 30 апреля в 21.20, а прибудет в Киров 1 мая в 12.20.

- Пассажиркой поезд № 230/229 сообщением Москва - Киров будет отправляться из столицы 30 апреля, 7 мая и 11 июня в 22.25 и прибывать в областной центр 1 и 8 мая, а также 12 июня в 11:20. Из Кирова дополнительный состав отправится 4 и 11 мая, 15 июня в 1.25 и прибудет в Москву в эти же сутки в 12.20.

- Пассажирский поезд №9/10 сообщением Киров - Нижний Новгород будет отправляться из областного центра 30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 мая, а также 11, 12, 13 и 14 июня в 6.55, прибытие в Нижний Новгород в 12.35. Из Нижнего Новгорода дополнительный состав отправится 30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8, 9 и 10 мая, а также 11, 12, 13 и 14 июня в 18.18, прибытие в Киров в 23.52.

Напомним, что приобрести билет можно в кассах кировского вокзала и на сайте ОАО «РЖД». Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в майские праздники из Кирова до Санкт-Петербурга также пустят дополнительный поезд. Читать.