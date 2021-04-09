В Кирове на улице Московской сбили 52-летнюю женщину

Авария произошла утром около дома №134 на улице Московской. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами отечественной легковушки пострадала женщина. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В четверг утром, 8 апреля, около дома №134 на улице Московской произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля LADA Vesta сбил 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

- В результате происшествия женщина получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ей не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.