Статистика по COVID-19 в Кировской области: количество пациентов в реанимации возросло до 106

В инфекционных стационарах остаются 1526 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 9 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 80 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 209 заболевших.

На стационарном лечении сейчас находятся 1526 жителей области, у 1283 из них диагностировали коронавирус, у 1196 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 235 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 106 пациентов, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Число смертельных случаев от коронавируса в Кировской области выросло до 331 (+1). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2304 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2400 исследований на COVID-19.