В Кировской области бывший сотрудник ГИБДД устроился на работу в дорожную компанию, которую раньше сам штрафовал

В Кировской области бывший сотрудник полиции устроился в дорожную организацию, которой раньше сам выписывал штрафы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области в октябре 2020 года бывший сотрудник полиции устроился на работу в компанию АО «Вятские автомобильные дороги». По закону, он должен был получить специальное разрешение ведомственной комиссии. Однако мужчина этого не сделал. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Отметим, что ранее дорожная компания привлекалась к административной ответственности за нарушение организации безопасности дорожного движения. Протокольные акты выписывал лично сотрудник полиции, которого компания взяла на работу.

По данному факту прокурор Котельничского района внес руководителю АО «Вятские автомобильные дороги» представление. В результате с полицейским расторгли трудовой договор.