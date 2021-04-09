В Кирове к 2022 году планируют сдать долгострой на Преображенской, 95

Строительство многоквартирного дома по договору долевого участия на улице Преображенской началось еще в 2015 года. Фото: dv.kirovreg.ru

В Кирове возобновилось строительство проблемного дома №95 на улице Преображенской. Его рассчитывают ввести в эксплуатацию во втором квартале 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

- За месяц выстроен и перекрыт четвертый этаж дома, завершается возведение пятого этажа. Ресурсы для завершения строительства имеются, - поделился представитель подрядчика.

Напомним, что строительство многоквартирного дома по договору долевого участия на улице Преображенской началось еще в 2015 года. Однако в 2016 году застройщик ООО ЖК «Виктория-4» столкнулся с финансовыми проблемами, а 2019 году был признан банкротом. К этому времени было построено лишь три этажа.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что долгострой в переулке 1-й Гороховский сдали в эксплуатацию. Для завершения строительства понадобилось 38,6 миллиона рублей. Кроме того, в текущем году планируют сдать еще два проблемных дома: в Кирове на улице Маклина, 60 и в Слободском на улице Советской, 47а.