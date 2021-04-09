В реках Кировской области уровень воды поднялся от 1 до 25 см за сутки

Отмечен рост уровня воды на реках Кильмезь, Уржумка и Немда. Фото: kirovreg.ru

На кировских реках поднимается уровень воды. Так, на большей части водоемов зафиксировали увеличение от одного до 25 см за сутки. Об этом сообщает областное правительство со ссылкой на Кировский ЦГМС.

На большинстве рек области по-прежнему сохраняется зимний режим. Однако уровень воды продолжает расти - к примеру, зафиксировали его на реке Кильмези. Из-за его повышения поднялся лед. Отмечено увеличение также на реках Уржумка и Немда.

Помимо того, с 7 апреля временный наплавной мост через Чепцу на трассе Зуевка-Яговкинцы закрыли для автотранспорта до конца весеннего половодья. Несколько населенных пунктов Сезеневского сельского поселения остались отрезаны от «большой земли». В них уже завезли необходимый запас продуктов, медикаментов, топлива и предметов первой необходимости. Напомним, ранее точно так же остались без автомобильного сообщения жители Каринторфа.

Ранее мы писали том, как обещает пройти весеннее половодье в Кировской области. Прочитать об этом подробнее можно здесь.