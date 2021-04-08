В Нолинском районе мужчина получил три года условно за избиение ребенка

Приговором стали три года лишения свободы условно с испытательным сроком в девять месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нолинском районе осудили 59-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в истязании ребенка. Информацию сообщает областной Следком.

Как выяснилось, нолинчанин жил вместе со своей падчерицей и ее детьми. Неизвестно, что стало причиной неприязни, но мужчина начал систематически поднимать руку на одного из ребят. С мая по сентябрь 2020 года он неоднократно бил 10-летнего ребенка.

Неизвестно, кто вмешался в происходящее - возможно, сама мать мальчика. На мужчину завели уголовное дело за истязание несовершеннолетнего. Нолинчанин признался в совершенном и раскаялся. Суд вынес приговор: три года лишения свободы - условно, с испытательным сроком в девять месяцев.

Помимо того, свое получила и администрация сельского поселения, в котором проживает семья. Ведомству внесли представление, чтобы устранить причины и условия, способствовавших подобному обращению, и не допустить повторения произошедшего.