В Кирове от снега почистили крыши всех муниципальных спортшкол

Руководители спортшкол предоставляют фотоотчеты ежедневно. Фото: admkirov.ru

Крыши кировских спортшкол оперативно принялись чистить от снега после ЧП в спорткомплексе «Вересники». По информации горадминистрации, сейчас кровли всех учреждений, подведомственных управлению по делам молодежи, физкультуры и спорту, почищены.

Специалисты во время обхода осматривали здания на предмет наличия высокого снежного покрова и его свеса с крыш, наледи. Прилегающие территории, подходы и подъезды также обрабатываются противогололедными реагентами. Руководители спортшкол предоставляют фотоотчеты ежедневно.

Напомним, поводом для этой внезапной деятельности стало ЧП в манеже «Вересники», где частично разрушилась крыша во время детских соревнований. Первоначальной причиной стало скопление мокрого снега и влаги на кровле. Позднее выяснилось, что некоторые элементы кровли повредились еще в 2019 году.