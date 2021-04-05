В Кировской области на рост безработица повлияла пандемия COVID-19

Средний возраст безработного 2020 году был 40 лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2020 году Кировская область заняла 30 место по уровню безработицы среди субъектов РФ, а в Приволжском федеральном округе - на 7 позиции. Несмотря на то, что рынок труда одним из первых столкнулся с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, регион сумел не допустить всплеска безработицы. По данным Кировстата, этот показатель за год вырос с 4,8% до 5,4%.

В Кировской области в 2020 году пытались трудоустроиться 34 тысячи человек, на поиски вакантного места у них уходило в среднем 4 месяца.

- Средний возраст безработного 2020 году был 40 лет, в 2019 году - 38 лет., - подчеркнули в Кировстате. - Данное изменение затронуло, в основном, безработных мужчин, которые стали старше на 5 лет, их возраст составил 42 года.

Отметим, что по прогнозу Минэкономразвития РФ, безработица по итогам 2021 года в России должна снизится до 5,2%, в 2022 году - до 4,7%, в 2023 году - до 4,6%.