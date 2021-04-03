«Челлендж общественного транспорта»: в Кирове на ходу задымился автобус

Люди покидали задымившийся автобус, не торопясь. Фото: instagram.com/zloykirovchanin/

В Кирове вновь произошло ЧП в общественном транспорте. И снова - пожар. 2 апреля в 12.10 на ходу задымился автобус. Примечательно, что произошло это, опять-таки, на улице Ленина - как и в предыдущие два раза.

Информация об этом появилась в инстаграме городского паблика «Злой Кировчанин». На видео видно, как пассажиры (довольно неторопливо) выходят из дымящегося автобуса. Автор кадров вопрошает: «Это что, челлендж какой-то у общественного транспорта? Может, пришло время проверить все автопарки Кирова»? И комментаторы с ним согласны:

- Что вы ждёте от такого изношенного транспорта, который ежедневно более 12 часов работает?

- Да все устарело уже... Ездит такое старье на колесах.

- На Ленина, похоже, завелся поджигатель общественного транспорта.

Официальных комментариев об инциденте пока не последовало.

Напомним, что этот случай стал уже третьим за две недели. 21 марта рядом с кировской филармонией загорелся троллейбус. Человеческих жертв удалось избежать благодаря слаженным действиям экипажа: кондуктор оперативно вывела пассажиров, а водитель отсоединил токоприемники, вызвал спасателей и принялся тушить огонь

Второй инцидент произошел вечером 25 марта возле «Грин Хауса», также на улице Ленина. Загоревшийся на ходу автобус помогали тушить проезжающие мимо кировчане, увидевшие ЧП. Человеческих жертв также удалось избежать благодаря кондуктору и водителю.