Завершено уголовное дело об убийстве жителя поселка Мурыгино

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками СК РФ по Кировской области еще летом 2020 года. Фото: kirov.sledcom.ru

Сотрудники СК РФ по Кировской области завершили расследование убийства, которое произошло в Мурыгино в 2018 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 21 мая 2018 года житель поселка Мурыгино выпивал в компании своих друзей. После этого он отправился в сторону своего дома. По пути подозреваемый встретил незнакомого прохожего. Между ними завязалась ссора, в результате которой он убил мужчину.

- С целью скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело топором, вывез на своем автомобиле к реке и скинул останки в водоем, - сообщили в пресс-служб СК РФ по Кировской области.

В ходе следствия обвиняемый подробно рассказал об обстоятельствах совершенного убийства. Кроме того, его причастность подтвердилась и выводами проведенных судебных экспертиз.

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Оно с утвержденным прокурором Юрьянского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено летом 2020 года. Тогда в реке Медянка местные жители обнаружили мешок, в котором находилось тело человека. С помощью ДНК-экспертизы удалось установить, что останки принадлежат 57-летнему мужчине, который числился без вести пропавшим с 26 мая 2018 года.