Кировская область попала в ТОП-20 некурортных регионов для санаторного отдыха

Из 20 регионов с хорошими санаториями Кировская область расположилась на 11 месте. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кировская область вошла в топ-20 субъектов РФ, где можно хорошо отдохнуть. Речь идет о неюжных регионах, на санатории которых стоит обратить внимание.

Наш регион располагается на 11 месте в топе. Согласно рейтингу сайта «Санатории России», средняя цена на путевку в кировскую здравницу - 2850 рублей. Однако место в ТОП-20 обосновано отнюдь не низкой ценой. Так, к примеру, второе место в рейтинге занял Алтайский край со средней стоимостью путевки в 4150 рублей. Третье место досталось Республике Татарстан. Ну а лидером, конечно, стала Московская область.

По данным портала, в России находится более 1700 здравниц, причем больше тысячи из них расположены в некурортных территориях. В Кировской области находится около десятка санаториев.