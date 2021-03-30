Для перевозки вакцины «Спутник V» в районы Кировской области используется специальное оборудование

Для перевозки и хранения вакцины от коронавируса в Кировской области есть все необходимое оборудование. Фото: kirovreg.ru

В Кировскую область регулярно поступают новые партии вакцины от коронавируса «Спутник V» . Пока это единственный препарат, которым прививают жителей нашего региона. Он доставляется воздушным транспортом и требует особых условий перевозки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

По словам директора аптечного склада Галины Коломийцевой, вакцина хранится в холодильных камерах при температуре -21 градус. После чего препарат загружают в термоконтейнеры и развозят по районам.

- В черте Кирова вакцину доставляют в термоконтейнерах с хладоэлементами, охлажденными до твердого состояния, - пояснила Галина Коломийцева. В районные медицинские учреждения вакцина направляется в уплотненных термоконтейнерах с электронными температурными датчиками. По приезду информация с него считывается компьютером. Таким образом отслеживается соблюдение температурного режима.

Для развозки больших партий имеется специализированный транспорт, оснащенный рефрижератором.

Напомним, что на сегодняшний день в регион 17 раз доставляли вакцину от COVID-19. Всего в область потупило 57 714 доз препарата «Спутник V». Сформировано 111 прививочных пунктов, в том числе 39 мобильных. Они действуют во всех муниципальных образованиях региона.