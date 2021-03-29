В Фаленском районе за нарушение пожарной безопасности закрыли несколько библиотек и домов культуры

В Фаленском районе временно прекратили свою работу несколько домов культуры и библиотек. Фото: r43.fssp.gov.ru.

В Фаленском районе сразу в 5 населенных пунктах временно прекратили свою работу 4 библиотеки и дома культуры. Причиной послужило несоблюдение руководством учреждений пожарной безопасности и нежелание исправлять выявленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области.

По решению суда деятельность данных учреждений прекращена на 20 суток. Судебные приставы выехали в населенные пункты и временно закрыли библиотеки и дома культуры в селах Полом, Cвятица, Николаево, Талица и деревне Петруненки.

Добавим, что за неисполнение решения суда, руководителей организаций могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.