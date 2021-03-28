Экс-полицейский из Кирова получил условный срок за нанесение побоев задержанному

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику полиции Дамиру Мансурову, который 30 августа 2020 года нанес побои задержанному. Информация об этом размещена на официальном сайте суда.

В группе «Место Происшествия» уточнили, что суд приговорил бывшего полицейского к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, Дамира Мансурова лишили права занимать должности в правоохранительных органах также на три года. Известно, что приговор уже вступил в законную силу.

Более подробно прочитать о произошедшем можно на сайте «КП»-Киров» по ссылке.