В автотранспортном предприятии опровергли очередной случай высадки ребенка из автобуса в Кирове

Автотранспортное предприятие провело проверку по факту произошедшего. Фото: admkirov.ru

Руководитель АО «АТП» Денис Пырлог опроверг очередной случай высадки ребенка из автобуса в Кирове. Изначально информация об инциденте появилась в городских пабликах и за считанные секунды облетала весь город. Автор публикации, сообщила, что 9-летнему мальчику не хватило рубля, чтобы оплатить проезд. В итоге кондуктор высадил ребенка.

В свою очередь, автотранспортное предприятие оперативно провело проверку по факту произошедшего.

- Выяснилось, что у ребенка действительно не хватило средств для оплаты проезда. Кондуктор предложила мальчику пройти к видеокамере и зафиксировать данный факт, но он отказался и самостоятельно вышел из автобуса. Никто не принуждал ребенка к каким-либо действиям - сообщил гендиректор АО «АТП» Денис Пырлог.

Кроме того, руководство компании связалось с родителями мальчика и прояснило ситуацию. Денис Пырлог также подчеркнул, что с кондукторами и водителями регулярно проводится инструктаж, где разъясняются требования законодательства.