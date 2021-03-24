В Кирове мужчина вернул 225 тысяч рублей за бракованный телевизор

В Кирове магазин электроники вернул мужчине 225 тысяч рублей за бракованный телевизор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В марте 2020 года житель Кирова приобрел в магазине OLED-телевизор стоимостью 224 999 рублей. Но не проработав даже полгода, он вышел из строя. После чего недовольный покупатель обратился к продавцу с просьбой заменить бракованный товар. Специалист магазина выехал на место и подтвердил, что у телевизора есть производственный дефект. Однако заменить его отказался.

Осенью мужчина вновь обратился в магазин и потребовал вернуть деньги за неработающий телевизор. Но также получил отказ. После чего обратился в суд.

Напомним, что в соответствии со ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в отношении технически сложного товара при обнаружении дефекта, потребитель в праве поменять его на равноценный либо вернуть потраченные на его приобретение деньги в течение 15 дней с момента покупки.

При обнаружении дефекта после указанного срока, иск покупателя может быть удовлетворен если товар соответствует критериям:

— обнаружен существенный недостаток ;

— нарушены установленные законом сроки устранения недостатков;

— невозможно использование товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

Согласно преамбуле Закона недостаток товара признается существенным, если:

— носит неустранимый характер;

— не может быть устранен без несоразмерных затрат времени;

— выявляется неоднократно;

— проявляется вновь после его устранения.

Отметим, что факт невозможности устранения недостатка может установить только соответствующая экспертиза.

В результате рассмотрения предоставленных материалов суд Ленинского района Кирова обязал магазин возместить покупателю полную стоимость телевизора, заплатить неустойку в размере 50 тысяч рублей, штраф 70 тысяч рублей, а также выплатить компенсацию 5 тысяч рублей за моральный ущерб.