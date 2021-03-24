В Кировской области всю противопожарную спецтехнику оснастили системой ГЛОНАСС

В Кировской области противопожарную спецтехнику оснастят системой спутниковой навигации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии сезона лесных пожаров сотрудники природоохранной прокуратуры Кировской области проверили готовности спецтехники. В результате удалось выявить ряд нарушений. Об этом рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что специализированная пожарная техника базы авиационной и наземной охраны лесов не оснащена системой ГЛОНАСС/GPS. Кировский межрайонный природоохранный прокурор обязал учреждение «Кировская база авиационной и наземной охраны лесов» исправить выявленные нарушения. Он направил в суд соответствующий иск. В результате 47 единиц спецтехники оснастили необходимым оборудованием до начала пожароопасного периода 2021 года.

Отметим, что без спутниковой навигации невозможно эффективно противодействовать лесным пожарам. Принятые меры помогут снизить ущерб лесному фонду.