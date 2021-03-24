Комиссия кировской Гордумы согласилась на Зотина

Сергей Анатольевич Зотин родился в 1981 году в Кирове. Фото: duma.mo-kirov.ru

В среду, 24 марта, состоялась заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Гордумы. Первый вопрос в повестке, который рассмотрели депутаты, касался дачи согласия на назначение Сергея Зотина на должность заместителя главы администрации города Кирова по вопросам благоустройства и ЖКХ.

Кандидата на пост представлял Дмитрий Осипов. По словам сити-менеджера, Сергей Анатольевич зарекомендовал себя как грамотный руководитель, который выполняет все поставленные перед ним задачи.

В итоге депутаты рекомендовали кандидатуру Сергей Зотина на пост заместителя главы администрации города. Окончательное решение о его назначении будет принято на заседании Гордумы 31 марта.

СПРАВКА «КП»

Сергей Анатольевич Зотин родился в 1981 году в Кирове. В 2003 году окончил ВятГУ по специальности «юриспруденция», в 2017 году прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС. С 2007 по 2015 год находился на муниципальной службе. С 2016 по 2019 годы работал в «Агентстве по развитию моногородов Кировской области». С 2019 года возглавляет департамент городского хозяйства.