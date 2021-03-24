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Происшествия24 марта 2021 12:04

Житель Фаленок, убивший свою сожительницу, отправится под суд

Следователи полностью доказали его вину
Алексей РомановАлексей Романов
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Житель Фаленок, убивший свою сожительницу предстанет перед судом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Фаленки 14 ноября 2020 года в одной из квартир на улице Перевозской 47-летний мужчина убил свою сожительницу. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

В ходе расследования выяснилось, что во время пьянки они поссорились. В результате подозреваемый нанес своей 51-летней сожительнице ножевое ранение в грудь. От полученной травмы потерпевшая скончалась.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В настоящее время расследование завершено.

Сотрудники ведомства собрали достаточно количество доказательств и передали дело в суд для вынесения окончательного приговора.

Криминал