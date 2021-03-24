Спасатели пришли на помощь сорвавшейся с обрыва кировчанке

Кировчанке, которая упала с обрыва берега реки, помогли спасатели. Фото: admkirov.ru.

Во вторник 23 марта в 11:17 в слободе Лосево в районе улицы Светлая с крутого склона у реки упала женщина. Она сама позвонила в единую дежурную диспетчерскую службу Кирова и попросила помощи. Об этом сообщили в администрации города.

По словам пострадавшей, она бежала за своей собакой и не смогла удержаться на склоне. К счастью, ей удалось зацепиться за березу.

Женщина звала на помощь, но людей рядом не оказалось. Благодаря тому, что с собой у нее был мобильный телефон, она смогла самостоятельно вызвать спасателей. Сотрудники кировского спасательного отряда оперативно выехали на место и с помощью альпинистского снаряжения подняли пострадавшую на берег. После чего доставили женщину и ее собаку домой.