Статистика по COVID-19 в Кировской области: количество «тяжелых пациентов» снижается

К аппаратам ИВЛ подключены 18 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 24 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 98 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 295 заболевших. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 317 (+1) человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1745 жителей области, у 1442 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1327 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 303 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 96 пациентов, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2738 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2696 исследований на COVID-19.