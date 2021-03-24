В ДТП на трассе «Вятка» погиб один человек

После столкновения иномарку отбросило на обочину, где она врезалась в дорожный знак. Фото: vk.com/gibdd43

В автомобильной аварии в Тужинском районе погиб водитель иномарки. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Во вторник днем, 23 марта, на 199-ом км федеральной автодороги «Вятка» столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Ford Focus на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta. После иномарку отбросило на обочину, где она врезалась в дорожный знак.

- В результате аварии погиб водитель Ford, - сообщили в ГИБДД. - Водитель Lada и его 21-летняя пассажирка получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и четыре получили травмы.