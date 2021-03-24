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Общество24 марта 2021 9:56

КСП нашла незаконное расходование средств в сфере оплаты труда на 18,7 миллиона рублей

Нарушения допущены органами исполнительной власти Кировской области
Виктор КарповВиктор Карпов
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Объем нарушений, допущенных за последние три года, составил более 106 миллионов рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Контрольно-счетная палата Кировской области опубликовала обзор нарушений в сфере оплаты труда, допущенных органами исполнительной власти и подведомственными учреждениями.

Объем нарушений, допущенных за последние три года, составил более 106 миллионов рублей, из них связанные с незаконным расходованием средств - 18,7 миллиона рублей.

- Результаты проведенных в 2018-2020 годах контрольных мероприятий показали, что допущенные нарушения и недостатки при расходовании средств на оплату труда являются следствием недостаточной квалификации и дисциплины работников, а также ненадлежащей организации и проведения внутреннего контроля, - отмечают аудиторы.

Кроме того, исправляют последствия нарушений тоже плохо. Так, после проверок устранено только 27% нарушений на сумму 28,7 миллиона рублей. За три года к дисциплинарной ответственности привлечено 180 должностных лиц, к административной - 1, к уголовной - 1.