Владельцы овощных ям в Кирове смогут сэкономить на их аренде

В Кирове предложили снизить размер арендной платы за овощные кладовки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году из-за переоценки кадастровой стоимости земли вырос и размер арендной платы за находящиеся на ней овощные кладовки. Их владельцам пришлось платить больше в 200-400 раз. В администрации Кирова учли, что такими кладовками пользуются в основном пожилые люди. И вынесли на рассмотрение депутатов Гордумы предложение: уменьшить ставку земельного налога с 1,5 до 0,3 %.

Принятие данного решения значительно снизит финансовую нагрузку в первую очередь для пожилых граждан.

Отметим, что в настоящее время заключены договоры аренды с 39 кооперативами, членами которых являются 1800 владельцев овощных кладовок.