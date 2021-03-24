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Общество24 марта 2021 9:36

Владельцы овощных ям в Кирове смогут сэкономить на их аренде

Депутаты Гордумы планируют снизить ставку земельного налога с 1,5 до 0,3 %
Алексей РомановАлексей Романов
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В Кирове предложили снизить размер арендной платы за овощные кладовки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году из-за переоценки кадастровой стоимости земли вырос и размер арендной платы за находящиеся на ней овощные кладовки. Их владельцам пришлось платить больше в 200-400 раз. В администрации Кирова учли, что такими кладовками пользуются в основном пожилые люди. И вынесли на рассмотрение депутатов Гордумы предложение: уменьшить ставку земельного налога с 1,5 до 0,3 %.

Принятие данного решения значительно снизит финансовую нагрузку в первую очередь для пожилых граждан.

Отметим, что в настоящее время заключены договоры аренды с 39 кооперативами, членами которых являются 1800 владельцев овощных кладовок.