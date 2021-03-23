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Общество23 марта 2021 18:18

В Кировской области произошло слияние двух министерств

Минстрой и Минэнерго преобразованы в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Андрей Сергеев
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Объединенная структура получит название - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Фото: aleksandr-churin.ru

В правительстве Кировской области произошло слияние двух министерств: Минстроя и Минэнерго. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Александр Чурин.

Известно, что объединенная структура получит название - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, новое ведомство возьмет под свое ведение вопрос по управлению сферой обращения с ТКО.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Владимир Сысолятин назначен и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Подробнее здесь.