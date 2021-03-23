В Октябрьском районе Кирова привить домашних животных можно бесплатно

В Октябрьском районе Кирова проходит бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Фото: admkirov.ru.

Специалисты КОГБУ «Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных» в частном секторе Октябрьского района проводит вакцинацию домашних животных. Мероприятие проходит с 23 по 29 марта. Привить собак и кошек от бешенства можно бесплатно. Об этом рассказали в администрации города.

Напомним, бешенство — это острое инфекционное заболевание, опасное как для животных, так и для человека. Его переносчиками являются дикие животные, а также домашние собаки и кошки.

Характерными признаками заражения является: агрессивность, хриплость голоса, слюнотечение, отказ от корма, паралич мускулатуры головы, конечностей и быстрая смерть.

Гражданам советуют не подходить к диким животным, не пытаться потрогать их руками и не подпускать к ним детей.

Владельцам собак и кошек в обязательном порядке следует привить своих домашних животных и соблюдать правила их содержания.

Узнать адреса и график работы мобильной бригады можно здесь.