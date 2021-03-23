В Кировскую область пришло резкое потепление

На этой неделе в Кировской области ожидается резкое потепление. Фото: Алексей ФОКИН

В конце марта весна начинает брать свое. В период 25-29 марта в Кировской области ожидается резкое потепление. Среднесуточная температура в центральной и южной части региона может превысить 0 градусов. В дневное время столбик термометра поднимется до + 8 градусов.

В связи с этим резко возрастает вероятность схода снега и льда с крыш домов. В ночное время водителей просят быть внимательнее из-за угрозы образования гололедицы и ям. Их число значительно увеличится из-за появления талых вод.

Отметим, что в последние дни марта не исключено новое похолодание. В среднем, температура воздуха на неделе ожидается выше нормы на 1-1.5 градуса.