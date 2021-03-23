Инфляция в Кировской области продолжает расти

На динамику роста цен повлияли разнонаправленные факторы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В феврале по сравнению с январем 2021 года инфляция в Кировской области ускорилась на 0,1% и составила 5,4%. Об этом свидетельствуют данные, представленные отделением по Кировской области Волго-вятского главного управления Центрального банка России.

Основные показатели инфляции в Кировской области. Фото: cbr.ru

Эксперты отмечают, что на динамику роста цен повлияли разнонаправленные факторы:

- увеличились издержки производителей и снизились предложения на отдельные продукты питания;

- в феврале 2021 года не проводилась индексация тарифов на отдельные виды услуг.

Отметим, что инфляция в Кировской области оказалась ниже, чем в среднем в Приволжском федеральном округе (5,9%) и в целом по России (5,7%).