Пожар на Бородулина: условия проживания детей были нарушены

Ночью 19 февраля в деревянном жилом доме по адресу: ул. Бородулина, 38 произошел крупный пожар. Фото: admkirov.ru

Прокуратура Кировской области нашла нарушения в условиях проживания детей, погибших в пожаре на улице Бородулина, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что мать четырех погибших детей была лишена родительских прав. Опекуном над ними была назначена бабушка, которая проживала по улице Бородулина в Кирове. Специалисты опеки и попечительства посчитали, что новые условия проживания подходят для малышей. Однако в акте обследования не были указаны данные о площади жилого помещения - 36 кв. метров.

- Эти обстоятельства остались без должного внимания и оценки специалистов органов опеки и попечительства при решении вопроса о передаче детей под опеку и явно указывали на нарушения жилищных прав несовершеннолетних, - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, органы опеки Кирова не оказывали социальную помощь и не обменивались информацией о проживании многодетной семьи между собой.

Из-за выявленных нарушений прокуратура внесла представления главам администрации Слободского и города Кирова, в которых поставлен вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших эти нарушения.

Напомним, что ночью 19 февраля в деревянном жилом доме по адресу: ул. Бородулина, 38 произошел крупный пожар. На момент возгорания в здании находилось 18 жильцов. Пять из них погибли, шестеро были госпитализированы. Сотрудники СК РФ по Кировской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ - «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».