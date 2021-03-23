В Кирове магазин открыли в гараже

В одном из гаражных кооперативов Кирова открыли магазин по продаже акоголя. Фото: admkirov.ru.

Утром 23 марта в Кирове прошел рейд по выявлению мест незаконной продажи алкогольной продукции. В нем приняли участие сотрудники полиции совместно с депутатом городской думы Алексей Рябовым. Об этом рассказали в администрации города.

В ходе проверки они обратили внимание на торговую точку в гаражном кооперативе, расположенном по Октябрьскому проспекту рядом с домом № 14. В магазине не продавалась алкогольная продукция в запрещенное время. Однако имелись значительные нарушения пожарной и санитарной безопасности.

- В помещении установлена электрическая плитка, нет запасного выхода. Условия для нахождения граждан крайне стесненные, что является грубейшим нарушением пожарной безопасности. Есть большие сомнения в законности открытия данной торговой точки, - cказал Алексей Рябов.

По завершению рейда материалы проверки передадут в ведомства, которые выдают разрешения на работу магазинов, торгующих алкогольной продукцией.