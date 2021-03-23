В Кирове задержаны два наркоторговца

Уже осуждены три их соучастника, выполнявшие роли закладчиков Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следственное Управление УМВД России по Кировской области окончило расследование уголовного дела по статье УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Следователи подозревают в совершении преступления 30-летнего и 26-летнего жителей Радужного.

В минувшем июле в Кирове задержали двух жителей, заподозрив в них фасовщиков наркотиков, которыми торговал интернет-магазин через популярный мессенджер. Сотрудники полиции изъяли 60 граммов синтетических наркотиков и предметы для их упаковки.

Хотя один из обвиняемых отрицал свою причастность к наркобизнесу, следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в прокуратуру Нововятского района.

УМВД по Кировской области напоминает, что в регионе проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». Если Вам известно о незаконном обороте наркотиков, расскажите об этом по телефонам: 02 (с мобильных: 102), 588-368, 589-777 (телефоны круглосуточные).