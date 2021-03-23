Официально: Владимир Сысолятин назначен и.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области

Владимир Сысолятин родился в 1957 году в городе Котельниче. Фото: Валерий РОМАНОВ

В правительстве Кировской области произошли очередные кадровые перестановки. Указом губернатора Игоря Васильева с 23 марта 2021 года Владимир Сысолятин назначен исполняющим обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли. Ранее эту должность занимал Андрей Перескоков, который сейчас назначен заместителем Владимира Петровича.

На своем новом посту Владимир Сысолятин займется развитием промышленности региона, а также будет курировать вопросы в сфере малого и среднего предпринимательства и торговли.

Отметим, что это уже не первый приход Владимира Петровича в правительство региона. Прежний период работы пришелся на 2002-2004 годы - тогда он был зампредом председателя правительства области, курирующим управление лесного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды региона.

СПРАВКА «КП»

Владимир Сысолятин родился в 1957 году в городе Котельниче. В 1981 году окончил высшее Волчанское авиационное училище летчиков СССР, а десять лет спустя - Нижегородский социально-политический институт. Политическую карьеру начал в 2002 году, был членом Федерального Собрания РФ. С 2002 по 2004 год работал в правительстве Кировской области. После возглавлял «Нововятский лыжный комбинат».