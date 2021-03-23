В Кировскую область привезли 2400 доз вакцины от коронавируса

Первым компонентом вакцины привились более 47,5 тысяч кировчан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23 марта в Кировскую область привезли очередную партию вакцины от коронавируса. На этот раз региону выделили 2400 доз. Информацию сообщает областной Минздрав.

Сейчас препарат распределяют по кировским больницам. Напомним, в регионе действуют 111 прививочных пунктов, в том числе 39 из них - мобильные. Вакцинироваться от коронавируса можно в любом районе области. По состоянию на 23 марта первым компонентом лекарства привились уже более 47,5 тысяч жителей региона. Более половины из них - кировчане старшей возрастной группы.

Записаться на прививку можно на порталах Госуслуг и «Электронной регистратуры», а также по единому номеру 122.

Напомним, ранее мы писали о том, что кировское предприятие будет производить собственную вакцину от коронавируса. Начать выпуск лекарства планируется летом 2021 года.