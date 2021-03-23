В Кировской области летом откроют 446 лагерей на базе школ

В настоящий момент 467 организаций отдыха и оздоровления детей планируют свою деятельность летом 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области летняя оздоровительная компания запланирована на начало июня. В текущем году откроют 446 лагерей с дневным прибыванием детей на базе школ, в которых отдохнут около 35 тысяч ребят. Помимо этого, свою работу начнут 19 загородных стационарных лагерей и 2 лагеря, организованных санаториями.

Министр образования Кировской области Ольга Рысева пояснила, что отдых детей будет организован в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Начало первой смены запланировано на 1 июня - 18 дней.

- Принимать детей в лагерь будут при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, содержащей, в том числе, сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, - сообщила Ольга Рысева.

Кроме того, в помещениях детских лагерей будет регулярно проходить дезинфекция, а также установят приборы по обеззараживанию воздуха. Культурно-развлекательные мероприятия будут организованы преимущественно на открытом воздухе.

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