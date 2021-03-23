В Кирово-Чепеком районе 50 многодетных семей получат пожарные извещатели

В квартиры 50 многодетных семей установят противопожарные извещатели. Фото: 43.mchs.gov.ru.

В Кирово-Чепецком районе в квартирах 50 многодетных семей установят пожарные извещатели. Такое решение приняли на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Кировской области.

Закупить «умные устройства» помогли представители бизнес-сообществ. Работу по обеспечению многодетных семей автономными дымовыми извещателями организовал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Мильков совместно с администрацией Кирово-Чепецкого района.

Напомним, что автономный пожарный извещатель – это прибор, который реагирует на превышение допустимой концентрации продуктов горения. Он состоит из реагирующих на них компонентов и независимого источника питания. При обнаружении признаков пожара устройство издает громкий сигнал.