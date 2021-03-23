В Кирове поощрят водителя и кондуктора, которые спасли пассажиров из горящего троллейбуса

Причиной короткого замыкания, которое привело к пожару, мог стать заводской брак. Фото: admkirov.ru

Водителя и кондуктора, которые спасли пассажиров загоревшегося троллейбуса, поощрят. Об этом сообщает горадминистрация со ссылкой на Дениса Пырлога, директора кировского АТП.

Водитель сгоревшего троллейбуса, Леонид Фокин, рассказал, что ситуация развивалась стремительно, и времени на раздумья или сомнения не было. К тому же действия в подобных случаях были тщательно отработаны. Пока кондуктор выводила пассажиров из машины, водитель попытался погасить пламя самостоятельно, однако попытка не увенчалась успехом. И использование трех огнетушителей не помогло - огонь охватил транспорт слишком быстро.

Сейчас расследование инцидента продолжается. Специалисты пожнадзора и АТП осмотрели троллейбус. Причины короткого замыкания пока неизвестны, однако есть версия, что оно произошло из-за заводского брака. Перед выходом в рейс машину полностью проверили, и никаких неисправностей не нашли.

Напомним, ЧП произошло днем 21 марта. Троллейбус маршрута №14 вспыхнул буквально на ходу. Человеческих жертв удалось избежать благодаря быстрым и слаженным действиям экипажа. Кондуктор оперативно вывела пассажиров из машины, а водитель отключил токоприемники, вызвал пожарных и попытался самостоятельно потушить пожар. В результате салон транспорта выгорел практически полностью, а огонь повредил две стоящие рядом машины. Никто из людей не пострадал. Областная прокуратура сейчас проводит проверку: как выяснилось, машина не была оборудована системой пожаротушения.