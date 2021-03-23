Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах лечатся 1786 жителей региона

В реанимации находится 101 пациент, 16 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 23 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 92 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 147 человек. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе составляет 316 человек (+1).

На стационарном лечении сейчас находятся 1786 жителей области, у 1502 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 1395 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 284 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 101 пациент, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2749 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 1245 исследований на COVID-19.