Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
В Кировской области продолжаются поиски 24-летнего мужчины. Виктор Войтов пропал 26 июня 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.
По данным поисково-спасательного центра «Лиза Алерт», Виктора Анатольевича ищут уже несколько месяцев: 26 июня 2020 года он последний раз выходил на связь. Близкие молодого человека обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшего.
Приметы мужчины:
• Рост - 170 см;
• Телосложение - худощавое;
• Волосы - темно-русые;
• Глаза - карие.
В момент исчезновения был одет в серую футболку, разноцветные шорты и черные кроссовки.
Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.