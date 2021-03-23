Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

В Кировской области продолжаются поиски 24-летнего мужчины. Виктор Войтов пропал 26 июня 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

По данным поисково-спасательного центра «Лиза Алерт», Виктора Анатольевича ищут уже несколько месяцев: 26 июня 2020 года он последний раз выходил на связь. Близкие молодого человека обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку на пропавшего.

Приметы мужчины:

• Рост - 170 см;

• Телосложение - худощавое;

• Волосы - темно-русые;

• Глаза - карие.

В момент исчезновения был одет в серую футболку, разноцветные шорты и черные кроссовки.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.